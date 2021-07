Tientallen dieren gedumpt in de tuin van bruidspaar in Ede: kuikentje overleeft de ‘grap’ niet

Het gaat om tien kippen, vier hanen en achttien kuikens, waarvan een aantal nog geen week oud was. Eén van de kuikens overleefde de stunt niet: het beestje werd dood gepikt door een van de volwassen dieren. Het bruidspaar was niet thuis, de dieren waren dus aan hun lot overgelaten.

,,Dit is geen geintje, maar pure dierenmishandeling’’, zegt Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp. ,,Het is een zieke grap.’’ Volgens haar gebeurt het veel vaker dat dieren op deze manier worden misbruikt. ,,Daarom doen we nu ook aangifte, om te laten zien dat dit echt niet kan.’’

Onder de warmtelamp

De jongste kuikens waren volgens Van de Werd nog helemaal niet klaar om zo door een tuin te lopen. ,,Die moeten eigenlijk nog onder de warmtelamp.’’ En kippen zomaar bij elkaar zetten is vragen om problemen, legt ze uit. ,,Dat eindigt vaak in een slagveld.’’

Van de Werd benadrukt dat er volgens de wet geen onderscheid gemaakt wordt tussen bijvoorbeeld het dumpen van een hond in het bos of het dumpen van kippen in een tuin. Ze hoopt dat de politie de daders vindt en in ieder geval de gemaakte kosten voor de opvang van de gedumpte dieren bij hen in rekening kan worden gebracht. ,,Kippen raak je wel makkelijk kwijt, maar een goede plek vinden voor hanen is veel lastiger. Ik heb een eerste berekening gemaakt van de kosten en kom tot 660 euro.’’