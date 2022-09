Tijdens Popronde klinkt overal in centrum van Wageningen muziek, van techno tot reggae en klassiek

In 2020 viel het programma vanwege corona volledig in het water, vorig jaar moest alles in beperking en het liefst met zittend publiek. Maar donderdagavond kunnen artiesten en publiek in het centrum van Wageningen weer genieten van de Popronde in kroegen en op andere plekken.

,,Fijn dat het eindelijk weer mag”, zegt Tjahzi Oosterkamp van Popronde Wageningen. ,,Ik hoop dat we veel muziekliefhebbers mogen begroeten, overal in de stad. Van Hotel de Wereld tot de bblthk, van de Binnenstadswinkel tot Jongerencentrum Entree. Prachtig toch dat je overal muziek kunt luisteren. Reggae, rock en techno, maar ook klassieke muziek. Voor ieder is er wel iets te vinden of laat je anders verrassen, dat vind ik juist zo bijzonder.”

After Party in Loburg

Singer-songwriter Oliver Pech trapt ’s middags om 16.30 uur af in Hotel de Wereld. Vanaf 20.00 uur is er op veel meer plaatsen in de binnenstad van alles te beleven. De zeskoppige band De Baron tekent rond middernacht voor de afsluiter in café Loburg tijdens de After Party. ,,Daar gaan we in de verlenging. De Baron zorgt voor het ska-geluid, old school Wagenings zou ik bijna zeggen. Al komen ze hier niet vandaan.”

Aankomende bands en artiesten reizen onder de vlag van Popronde het land door, Wageningen is al vele jaren een van de haltes. ,,Voor ons is donderdagavond perfect, het is ook een echte studentenavond. Veel bekende artiesten zijn begonnen tijdens de Popronde, zoals de band Racoon en later zangeres Froukje. Het aanbod is heel divers, de ondernemers hebben uiteraard inspraak welke artiesten bij hen over de vloer komen.”

Proost! en Bij Roos nieuw

Oosterkamp heeft geen optredens op het oog waar hij zelf per se bij moet zijn. Hij is groot fan van de Frans-Spaanse zanger Manu Chao. ,,Ik ga altijd wel even langs bij Unitas in de Herenstraat, waar punk eigenlijk altijd op het programma staat. En dit jaar ben ik zeker bij Proost! en Bij Roos. Daar staan voor het eerst tijdens de Popronde acts gepland. Ik vind het als echte Wageninger vooral heerlijk dat overal in het centrum muziek klinkt.”