Tim houdt pleidooi TEGEN een vuurwerkverbod

De brief van Tim van den Berg: Een noodkreet van liefhebbers

Het is 1 Januari 2020, de jaarwisseling is weer achter de rug. Na alle spanning en opgewonden gevoelens van het afsteken van prachtig vuurwerk , even nagenieten van de filmpjes die zijn gemaakt van de show.



Het gejuich van de straat, de prachtige kleuren van het Nederlandse consumenten vuurwerk, het doet wat met ons! Wat een heerlijke dag hebben we weer achter de rug, op naar de volgende jaarwisseling! Althans...



Het nieuws van de dag; door heel het land hebben relschoppers zich weer flink misdragen. Het illegale/verboden vuurwerk heeft weer gezorgd voor enorm veel overlast. Hulpverleners zijn belaagd met illegale/verboden knallers en gehinderd in het verlenen van zorg. Verkeersborden en prullenbakken zijn weer opgeblazen met de illegale/verboden knallers. Zelfs auto’s die zijn afgebrand, wat bezielt deze mensen toch?



Inmiddels voelen wij ons droevig en verdrietig om dit te moeten lezen. Wij distantiëren onszelf dan ook graag van dit soort walgelijk gedrag. Een prachtige Nederlandse traditie wordt totaal verwoest door dit soort relschoppers! De blijdschap van de jaarwisseling is dan ook zo goed als onderdrukt door dit gedrag van mensen wat totaal niet met vuurwerk gerelateerd kan én mag worden.



Waarom moeten deze mensen het verpesten voor alle vaders die het geweldig vinden met hun kids Nederlands consumentenvuurwerk af te steken? Voor alle liefhebbers die een show geven aan de straat waar goed rekening wordt gehouden met onder andere de veiligheid van het publiek? Waarom moeten deze mensen het leven zuur maken van onze hulpverleners?



Wij als liefhebbers willen graag de positieve kant van het Nederlandse consumentenvuurwerk laten zien! Wij willen deze traditie behouden, maar houden zeker rekening met een ander en dieren!



Daarom een noodkreet vanuit ons oogpunt: Wilt u ons allen helpen om deze traditie op een normale manier voort te zetten? Laat deze relschoppers niet roet in het eten gooien, pak dit probleem alstublieft stevig aan! Het Nederlandse consumentenvuurwerk is onschuldig bij juist gebruik, het zorgt niet voor overlast.



Focus jullie alstublieft op de illegale/verboden knallers en de relschoppers, zij verpesten het volledig voor ons en voor uzelf.



Wij willen ook aankomende jaren mooie shows neerzetten voor de buurt, zodat familie en vrienden kunnen genieten van het prachtige, kleurige vuurwerk!



Wilt u ons daarbij een handje helpen?



Dank, de Vuurwerkliefhebbers