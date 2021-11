Tips over doodgeschoten wolf stromen binnen: ‘Kans dat hij per ongeluk is geraakt, is nihil’

Politie krijgt veel tips over doodgescho­ten wolf na uitzending Opsporing Verzocht

STROE/ EDE - De politie heeft dinsdagavond veel tips binnengekregen over de doodgeschoten wolf die op 1 oktober is gevonden in Stroe. De politie deed een getuigenoproep in het tv-programma Opsporing Verzocht. Of de gouden tip ertussen zit, is nog niet duidelijk. Intussen is de beloning daarvoor opgelopen tot 16.000 euro. Dat bedrag kan nog oplopen.

