Titelverdediger Jan Groenendijk schiet uit de startblokken op NK dammen: ‘Het wordt echt nog wel spannend’

Met zevenmijlslaarzen lijkt Jan Groenendijk (24) op weg om zijn nationale damtitel te prolongeren. Maar de vlag gaat voorlopig niet uit. De strijd is in zijn woonplaats Wageningen nog lang niet beslist.

Hij ziet zichzelf niet als de te kloppen topfavoriet. Ook niet na een vliegende start. Met drie achtereenvolgende zeges en een snelle remise tegen bondstrainer Alexander Baljakin (‘best gek om tegenover hem te zitten’) ziet het perspectief bij de titelstrijd in Hotel De Wageningsche Berg er wel rooskleurig uit.

,,Dat is waar. Maar met Martijn van IJzendoorn, Wouter Sipma en Alexander Baljakin doen er zeker drie concurrenten mee, die ook naar hier zijn gekomen om Nederlands kampioen te worden. Dat wordt echt nog wel spannend. Maar ik zit er lekker in. En dat is fijn, met zoveel bekenden die hun neus tijdens de wedstrijden om de hoek steken.”

Geen modderfiguur slaan

Na de winst op de talentvolle Machiel Weistra, tevens een clubgenoot bij WSDV Wageningen, heeft hij zojuist zijn vader uitgezwaaid. ,,Mijn ouders, zusje, clubgenoten en vrienden kunnen op de fiets langskomen tijdens een NK. Dat maakt het speciaal. Dan wil je natuurlijk geen modderfiguur slaan.”

Extra druk voelt lijstaanvoerder Groenendijk niet. Waar hij start, wil hij winnen. Dat was onlangs zo tijdens het uiterst succesvolle Europees kampioenschap in België en dit najaar gaat de student Natuur- en Sterrenkunde ook voor het allerhoogste op het WK in Curaçao.

Quote Het lastigste in dammen is een gunstige stelling omzetten in winst. Dat is in de eerste drie wedstrij­den gelukt Jan Groenendijk, Deelnemer NK dammen

,,De tegenstand is pittig, partijen duren lang. Je ziet tot nu toe dat tegenstander gaandeweg foutjes maken, als de tijd meer en meer een factor wordt. Dan is het zaak die af te straffen. Het lastigste in dammen is een gunstige stelling omzetten in winst. Dat is in de eerste drie wedstrijden gelukt. Daar mag ik best trots op zijn.”

Slaapt Groenendijk, die tegenwoordig in Nijmegen woont, tijdens het NK in zijn ouderlijk huis, op hooguit twee kilometer van de speelzaal? ,,Nee, ik blijf hier. Dan heb en houd ik het toernooigevoel. Jezelf focussen is belangrijk als je dertien partijen in tien dagen speelt. Die belasting moet je niet onderschatten.”

’s Avonds studeren op kamer

Urenlang tuurde hij ook deze donderdag weer naar de stellingen op het bord. Wat doet hij dan ’s avonds als de damstenen zijn opgeborgen? ,,Tja, een deadline voor een studieopdracht valt kort na dit NK. En er wacht ook snel een tentamen. Ik ben regelmatig tot laat in de avond daarvoor bezig. Niet ideaal. Maar ik klaag niet, zeker nu de prestaties goed zijn is het goed vol te houden.”

Nog negen speelronden voor de boeg, met een helder doel voor ogen. ,,Nederlands kampioen worden in mijn geboortestad. Dat zou heel mooi staan op mijn erelijst. Het ziet er goed uit, ik ga er vol voor.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.