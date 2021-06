Toch een McDonald’s in Wageningen (maar wel een hele kleine)

WAGENINGEN - Dat Wageningen de enige universiteitsstad van Nederland is zonder McDonald’s, zorgt voor een diepe kloof tussen fans en de haters. De hamburgergigant blijkt in het geheim toch een filiaal te hebben, maar wel een hele kleine. Verscholen in het bos hangt al enige tijd een soort ‘kabouter-Mac’.

Wie heel goed zoekt in het bos op landgoed De Dorskamp, vindt hangend aan een boom de mini-Mac. Het prachtig afgewerkte vogelhuisje is vanaf het bospad nauwelijks te zien. Achter een klein deurtje ligt een notitieboekje en een potloodje om een bestelling door te geven.

De kabouter-Mac hangt blijkbaar al sinds 2014 in het bos en is met toestemming van Staatsbosbeheer opgehangen. Het huisje is een zogeheten geocache. Geocaching is een spel waarbij deelnemers aan de hand van gps-coördinaten verborgen objecten moeten zien te vinden. De Wageningse kabouter-Mac staat op een geocachingwebsite, maar de exacte locatie wordt niet prijsgegeven – niet verwonderlijk voor iets dat geheim moet blijven.

Stevige discussies

McDonald’s en Wageningen; het blijft een moeizame combinatie die op gezette tijden voor stevige discussies leidt. Er zijn wel plannen geweest om een echte vestiging van het fastfoodrestaurant in Wageningen te openen.

In 2017 wilde McDonald’s een restaurant en een McDrive openen aan de Mansholtlaan. Burgemeester en wethouders haalden daar echter een streep door. De gekozen plek is bestemd voor kennisintensieve bedrijven en daar valt McDonald’s niet onder, was de uitleg.

Petitie voor eigen Mac

Volledig scherm De 'Mac' in Wageningen werkt met een schriftje waarin bestellingen genoteerd dienen te worden. © Harold Schuil Twee jaar geleden startten twee Wageningse scholieren, Roos en Sveva, een petitie omdat ze de fastfoodketen in hun eigen stad echt missen en een half uur naar Ede moeten fietsen voor een Big Mac. De oproep van de meiden leverde ze veel steun op van leeftijdsgenoten, maar zorgde ook voor veel kritiek.



‘Ongezond’, ‘niet duurzaam’ en ‘zorgt voor een hoop rommel op straat’, werpen de tegenstanders als argumenten op. Op een online peiling van deze krant, reageerden 5377 lezers. Daarvan gaf 53 procent aan de komst van een Mac naar Wageningen niet te zien zitten.



McDonald’s reageerde enthousiast op het initiatief van de scholieren en zag hun oproep als een groot compliment. Het bedrijf zei dat na de eerdere mislukte poging een zaak te openen, er geen concrete plannen zijn om een filiaal te openen.

Verontruste telefoontjes

Hoe sterk de Wageningse wens om een eigen Mac te hebben is, bleek vorig jaar in juni. Vooral op sociale media ontstond veel reuring nadat op een leegstaand pand in de Hoogstraat een aanplakbiljet was verschenen waarop stond dat er in september een McDonald’s geopend zou worden.

Het bleek een studentengrap. De verhurende makelaar wist niet hoe gauw hij het papier van de ruit moest halen, nadat er al een aantal telefoontjes waren binnengekomen van enthousiaste, maar ook verontruste Wageningers. Vooralsnog lijkt de Wageningse hamburgerliefhebber het nog te moeten doen met de verborgen kabouter-Mac in het bos.



Volledig scherm Het McHuisje. © Sven Menschel