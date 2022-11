Wenkbrauwen zijn het allermoeilijkst - je zou kunnen zeggen: de sleutel tot de hele sintperformance, zowel in de grime als in het acteren. Ik wist dat ook niet. Toen ik voor het eerst Sinterklaas mocht spelen en video’s van mezelf terugzag, schrok ik.

De Walle speelt hem heel ‘licht’ en dat is knap. Probeer maar eens emotie over te brengen, terwijl alleen je ogen en je neus zichtbaar zijn . Het is toneelspelen in een boerka van wit haar en rood fluweel.

Die wenkbrauwen moeten dus flink bewegen, want die laten zien of de Sint verbaasd is, of boos - en dat is hij nogal eens met die pieten die steeds van alles uitvreten.