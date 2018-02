Trouwstoet lapt de verkeersregels aan de laars: 33 boetes

Harpisten treffen elkaar in Bretonse sfeer

13:29 BENNEKOM - Als je voor een harptreffen het thema Bretagne kiest, is het een goed idee om een Bretonse harpist uit te nodigen. En dus was Tristan le Govic zaterdag en zondag in het Nivonhuis Bosbeek in Bennekom tijdens het Eerste Lage Landen Harpweekend.