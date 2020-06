Trucker (64) uit Harskamp betrokken bij ernstig ongeluk in Duitsland: één persoon in levensgevaar

Vaker prullenbak­ken legen en andere maatrege­len: Veenendaal pakt zwerfvuil aan

7:01 VEENENDAAL Zwerfvuil en overvolle prullenbakken. Het is veel Veenendalers een doorn in het oog dat hun stad - sinds het begin van de coronacrisis - aan het vervuilen is. De gemeente neemt sinds deze maand extra maatregelen, zegt wethouder Dylan Lochtenberg.