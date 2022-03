Twee personen bekneld bij zware aanrijding in Scherpenzeel: Traumahelikopter ter plaatse

Vrouwen blijven Wageningse gemeente­raad domineren: ‘Maar inhoud belangrij­ker’

Politiek een zaak voor oudere, grijze mannen? Niet in Wageningen in elk geval. Net als in delen van de afgelopen vier jaar telt de gemeenteraad de komende vier jaar weer een groot aantal vrouwen. Zoals de zaken er nu voorstaan, treden er vijftien vrouwelijke raadsleden aan.

27 maart