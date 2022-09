Twee zwaargewonden bij aanrijding op A1, bestelbus botst op vrachtwagen die remt voor file

Eerste fase bouw nieuwe woningen in Hulakker mag doorgaan van de rechter, paardenei­ge­naar vangt bot

De gemeente Ede kan vergunningen gaan verlenen voor 33 woningen in nieuwbouwgebied De Hulakker in Lunteren. Dit blijkt uit een uitspraak vrijdaf van de Raad van State over het bestemmingsplan ter plekke. In De Hulakker staan 74 woningen gepland.

23 september