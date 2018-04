Tweede ontsnapping wordt Gallowayrund Rhenen fataal

RHENEN - Het ontsnapte Gallowayrund dat gisteren door Rhenen struinde , is overleden. Bij een tweede ontsnappingspoging diezelfde dag is het dier bezweken na een poging om het te verdoven.

De politie van Rhenen kreeg woensdagmiddag de melding dat er een koe door het centrum van Rhenen liep. Het avontuur van het beest begon in de ochtend al, toen het Gallowayrund in Amerongen werd gezien. Daarna volgde rond 14.15 uur een melding dat het dier zich op de rotonde van Paardenveld in Rhenen zou begeven.

Medewerkers van het Utrechts Landschap vingen het dier en brachten de koe terug naar de Palmerswaard. ,,Maar daar is die opnieuw ontsnapt", aldus een woordvoerder van Utrechts Landschap. ,,Het zat waarschijnlijk vol met adrenaline want het is dwars door een hek heengegaan."

Verdoven

Medewerkers van de natuurbeheerder slaagden erin het dier in een tuin bij de Nieuwe Veenendaalseweg te krijgen in afwachting van een veearts die het dier wilde verdoven. ,,De bedoeling was om de koe weer terug te krijgen naar de Palmerswaard. Maar een dier in stress dat veel adrenaline aanmaakt, dat is altijd een risico bij een verdoving. Helaas heeft de koe de verdoving niet overleefd. Dat betreuren we zeer."

Wat er met het overleden dier is gebeurd, is niet bekend.