Twintig oorlogsveteranen bij kranslegging op Militair Ereveld Grebbeberg

,,We zijn dit weekeinde begonnen aan een speciale tiendaagse tour om deze laatste bevrijders van Nederland te eren en te bedanken. Maandagmiddag vertrekken we na de lunch in Hotel de Wereld in Wageningen met de bus naar Rhenen. We doen zo in korte tijd twee plaatsen aan die in ons land een prominente plek hadden in de Tweede Wereldoorlog.”

Trompettiste Melissa Venema brengt tijdens de herdenkingsplechtigheid die om 15.30 uur begint op de Grebbeberg The Last Post ten gehore. Mezzo-sopraan Emma Brown zingt een lied voor de veteranen. Bom: ,,Gerard Overweg, lid van onze stichting, is in de historie van de gevechten op de Grebbeberg gedoken en houdt daarover een verhaal.”

Renkum en Oosterbeek

De veteranen (‘achttien uit Amerika, Canada en Groot-Brittannië en twee KNIL-militairen’) verblijven ruim een week in het Noord-Brabantse Uden. Ze zijn later in de week in deze omgeving present bij verschillende herdenkingen van Operatie Market Garden, onder meer bij het Herdenkingsmonument in Renkum en in het Britse hospitaal in Oosterbeek, volgende week vrijdag.

Een aantal van hen zal een dag later de Airborne-voetbalwedstrijd Vitesse-Volendam in GelreDome bijwonen.