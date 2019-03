Uitgever ondertekent advertentie met steunbetuiging aan Vink in eigen krant: 'Redactie is onafhankelijk’

Volle bak bij Vrouwendag Wageningen in Junushoff

19:30 WAGENINGEN - De belangstelling voor de internationale vrouwendag in de Junushoff in Wageningen is groot. ,,We zijn blij verrast‘’, zegt Chrismar Huls, ,,er zijn voor komende vrijdag al 250 van de 300 beschikbare kaarten verkocht, we gaan er vanuit dat het helemaal uitverkocht raakt.’’