Uitspraak in burgemeestersrel: Eppie Klein keert niet terug als burgemeester van Scherpenzeel

ARNHEM - Het is Eppie Klein niet gelukt om via de rechter af te dwingen dat hij burgemeester van Scherpenzeel mag blijven. De rechtbank in Arnhem deed vandaag uitspraak in de zaak die door Klein was aangespannen tegen het besluit van de Gelderse commissaris van de Koning, John Berends.