columnIk had boos kunnen zijn. Teleurgesteld. Of misschien juist opgelucht. Hoewel de geruchten al even rondgingen, was de kogel nu echt door de kerk: de eerste Vierdaagsedag zou worden geschrapt.

Te warm, te heet, te veel risico, maar, volgens marsleider Henny Sackers, vooral ‘uniek’ en ‘historisch’. Het was met name dat ene zinnetje uit de persconferentie dat in mijn hoofd bleef hangen: ‘Deze unieke weersituatie heeft ons ertoe gebracht om de unieke beslissing, misschien wel historische beslissing te nemen.’

Ik vroeg me echter af: is deze beslissing wel zo uniek en historisch? Ja, voor nu misschien, aangezien niet eerder een dag werd afgelast vanwege de hitte (met uitzondering van rampjaar 2006 toen er twee doden vielen en de tocht na één dag werd gestaakt).

Maar wie een beetje uitzoomt, ziet dat deze weersituatie verre van uniek is. Sterker nog, terwijl de marsleider spreekt van een historisch moment, kleurt de weerkaart wereldwijd donkerrood, staat half Europa letterlijk in de fik en worden in Spanje namen aan hittegolven gegeven.

Wie verzint dan ook om de Vierdaagse in juli te houden?! Waarom niet in maart of september? Terwijl de discussies bij de barbecue oplaaien en de airco’s als warme broodjes over de toonbank gaan, filmen andere mensen gletsjers die voor hun neus wegsmelten. We zien het voor onze ogen gebeuren, maar geloven niet dat het ons echt overkomt.

Nee, we zullen doorgaan. We blijven doorgaan. Op oude voet. En o wee als een klimaatcrisis daar een stokje voor steekt. Dan klagen we. Over de hitte. Over geannuleerde wandeldagen. Of over vliegtuigen met vertraging.

Ik had boos kunnen zijn. Teleurgesteld. Maar opgelucht ben ik allerminst. Dit moment is niet uniek of historisch. Dit moment is de keiharde realiteit. Maar dat zal de geschiedenis ons nog wel leren.