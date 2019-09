Unieke beelden Veluwse wolf rond afgeschoten edelhert

VideoEr zijn unieke beelden opgedoken van een wolf die aan een afgeschoten edelhert snuffelt en likt op de Veluwe. De beelden zijn 11 augustus gemaakt door ARK Natuurontwikkeling in het kader van een onderzoek naar de rol van aaseters in onze natuur.

Onder de noemer ‘Dood doet Leven’ besteden meerdere natuurorganisaties aandacht aan dit onderwerp, zo ook ARK. In het kader van dat onderzoek heeft ARK een proefopstelling neergezet op de Veluwe in het leefgebied van de wolven.

Zwijn, vos, wolf

De bewuste beelden zijn gemaakt op 11 augustus rond de restanten van een afgeschoten edelhert. Er zijn onder anderen een wild zwijn en een vos te zien, waarna zelfs de wolf een kijkje komt nemen.

Ecoloog Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging (dat in april een wolvenpaar wist vast te leggen met een zogenaamde cameraval) is enthousiast. ,,Het zijn echt unieke beelden waarin duidelijk gemaakt wordt wat de ecologische rol is van de wolf, en het achterlaten van kadavers voor de natuur.’’

Wolf hoort erbij

Zijn collega Bart Beekers van ARK vult aan: ,,De wolf is terug op de Veluwe en hoort er weer bij. Dat is goed te zien op de beelden. We werden aangenaam verrast toen dit dier opdook.’’

De wolf eet verder niet aan de prooi. ,,Omdat het geen aaseter is. Het dier was gewoon nieuwsgierig naar wat er in zijn leefgebied was gebeurd.’’ Het hert was volgens Beekers afgeschoten in het kader van populatiebeheer.

Waar de beelden precies zijn gemaakt en of het een zogenaamde ‘lone wolf’, is volgens Beekers niet te zeggen. ,,We hebben afspraken gemaakt met de terreinbeheerders dat we niet de exacte locatie geven en voor vaststelling van herkomst is meer nodig dan alleen camerabeelden.’’

Dood doet Leven

De beelden laten zowel volgens Lelieveld als Beekers een unieke inkijk zien in het ecosysteem van de Veluwe. Vooral het grote aantal dieren dat langs het kadaver trekt is uniek.

De reden waarom de beelden nu pas zijn vrijgegeven: ,,Er zijn protocollen voor het gebruik van cameravallen, ze blijven soms enkele weken staan. En daarna moeten al die filmpjes bekeken worden. Vandaar dat het even heeft geduurd.’’

Rijkere natuur Veluwe

ARK is er in ieder geval blij mij in het kader van hun onderzoek ‘Dood doet Leven’. ,,De wolf heeft als roofdier een belangrijke rol, hij doodt prooidieren. Wat overblijft, is voedsel voor aaseters. Zo kan de terugkeer van de wolf een positief effect hebben op de Veluwse biodiversiteit.’’

Lelieveld vult aan: ,,Ontzettend veel dieren zijn afhankelijk van kadavers. Denk aan raven, arenden en gieren, maar ook weerschijnvlinders die de mineralen uit het kadaver nodig hebben. Zo’n kadaver is in regel binnen enkele dagen bijna volledig opgeruimd door de vele diersoorten die er op af komen.’’

Stikstofneerslag

De wolf kan door het doden van prooidieren zelfs een positief effect krijgen op schade die stikstofneerslag veroorzaakt, denkt Beekers.

,,Er zullen nog meer voedingsstoffen worden benut door aaseters die terugkeren in de natuurlijke kringloop. Dit zichzelf versterkende proces draagt bij aan een rijkere natuur. Op deze manier is de natuurlijke kringloop weer rond. Belangrijk omdat een overdaad aan stikstofneerslag heeft geleid tot uitspoeling van essentiële mineralen.’’