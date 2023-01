Utrechtse Heuvelrug gaat ‘zinloze’ verharding op wegen inzaaien met bloemen

Het duurt nog eventjes, maar in voorjaar en zomer zijn enkele doorgaande wegen in Utrechtse Heuvelrug een stuk groener en bloemrijker. De gemeente is onlangs gestart met het vergroenen van zogenoemde middengeleiders op wegen en enkele rotondes.

Het belangrijkste doel is de gemeente klimaatbestendiger te maken. Voorlopig gaat het om elf locaties: in Driebergen op de Hoofdstraat en de Arnhemse Bovenweg, in Doorn langs de Dorpsstraat en de Arnhemse Bovenweg. Op die plekken zijn veel middengeleiders, dat zijn verhoogde stukjes van slechts een paar vierkante meters groot, die rijbanen van elkaar scheiden.

Zinvol

Toch heeft het zin, zegt de gemeente: ,,Het streven is om het regenwater te infiltreren op de plek waar het valt. Een vierkante meter is een klein oppervlak, maar jaarlijks valt hierop meer dan 800 liter water. Water dat niet langer via het riool wordt afgevoerd, maar toekomt aan de grondwaterstand en het groen. Dus elke vierkante meter, of zelfs elke tegel telt.’’

Quote We hopen onze inwoners te enthousias­me­ren om in hun tuin ook de zinloze tegels te verwijde­ren en meer groen aan te planten Gemeente

De komende weken wordt zo’n 1200 vierkante meter ontsteend. Dat betekent bijna een miljoen liter water dat straks in de grond zakt. Ook in de dorpen wordt later meer zinloze verharding van pleinen en trottoirs verwijdert. ,,Met de steeds hardere regenbuien en drogere zomers, is dit hard nodig.’’

Rijkere biodiversiteit

Het werk begon ter hoogte van de KLPD in Driebergen en ook rotonde Klein Valentijn op de Rijsenburgselaan is op die manier al ontsteend. Eerst worden klinkers of beton en de daaronder liggende laag puin en zand verwijderd. Vervolgens komt er aarde in en wordt het ingezaaid met laagblijvende bloemen. Dat draagt volgens de gemeente ook bij aan een rijkere biodiversiteit.

,,Hiermee hopen we onze inwoners te enthousiasmeren om in hun tuin ook de zinloze tegels te verwijderen en meer groen aan te planten.’’

