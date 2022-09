Vader Henk D. plaatste minister Van der Wal in rijtje vermoorde Fortuyn en Van Gogh: ‘Ik wilde alleen maar waarschuwen’

Droogte en hitte hebben weinig invloed op druiven­oogst: ‘Regen van laatste dagen maakt kwetsbaar’

In de wijngaarden in de Vallei is de druivenpluk al grotendeels afgerond. De zonnige lente en zomer zorgden ervoor dat druivenrassen in sommige gevallen medio september al oogstrijp waren. Als de voortekenen niet bedriegen, wordt 2022 een goed wijnjaar.

29 september