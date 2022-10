Van slachten tot schaften op het Edese Smaakpark

met videoHet is iets dat de meesten niet vaak zien, en misschien wel nooit. Een hert dat ‘het jasje wordt uitgetrokken’, oftewel wordt geslacht. Het gebeurt zondag voor een groot publiek. ,,De reacties zijn positief. Dit is het eerlijke verhaal van hoe dat stukje vlees op je bord komt, en biologischer dan wild kun je niet krijgen.”

Christian Weij van het Edese Smaakpark ziet zondagmiddag eigenlijk louter goedgemutste gasten aan zich voorbijtrekken. Zo’n 2500 schat hij, verdeeld over de hele dag. Het derde Störrig Festival gaat zeker weer als succeseditie in de boeken. ,,Ook dankzij het weer. Wel apart: steeds op de laatste zondag van de herfstvakantie en steeds mooi weer.”

Quote Via het Veluws woorden­boek kwamen we uit bij Störrig, wat stijfkop­pig­heid betekent Christian Weij, Het Edese Smaakpark

Inmiddels staat het eet- en drinkfestival op eigen benen. ,,De eerste twee keer kregen we nog subsidie van de gemeente Ede, nu laten we zien dat het ook prima zonder dat financiële extraatje kan.” Het aantal bezoekers is wel minder dan bij de tweede editie, die er naar schatting zesduizend trok. ,,Maar toen was het én over twee dagen uitgesmeerd - nu is het alleen op zondag - én we maakten volop reclame in heel Nederland en een stukje België. Terwijl we nu alleen publiciteit via Facebook hebben gezocht.”

Volledig scherm Lekker hapjes en drankjes proeven op het voormalige kazerneterrein in Ede. © Herman Stöver

De eerste twee edities op het voormalige kazerneterrein waar het Smaakpark zit, waren vóór corona, daarna werden dus twee jaren noodgedwongen overgeslagen. Waar die bijzondere naam vandaan komt? ,,We zochten een woord dat de Veluwe en eten combineert. Via het Veluws woordenboek kwamen we uit bij Störrig, wat stijfkoppigheid betekent.” Niet dat er zondag bij de proeverij veel stijfkoppigheid valt waar te nemen, maar een kniesoor die daarop let.

Zes chef-koks, een veelvoud daarvan aan kraampjes met lokale producten en regionale horecaondernemers. Plus een stukje vermaak in de vorm van bijvoorbeeld straattheater. Dat zijn zondag de ingrediënten van Störrig Festival, dat als het goed is zondag 22 oktober 2023 voor de vierde keer plaatsheeft.