Petitie voor nieuwe, diverse Zwarte Piet in Wageningen

Een aantal Wageningers wil, zoals ze stellen, 'een kalme en waardige dialoog gaan voeren over de figuur van Zwarte Piet. Omdat de meeste mensen mooie herinneringen hebben aan het Sinterklaasfeest. Er zijn ook veel mensen met pijnlijke herinneringen, omdat zij discriminatoir bejegend zijn'.



Vijf dagen geleden is een petitie opgesteld die inmiddels door 216 mensen is ondertekend. Vrij veel mensen doen dat anoniem (althans, hun naam is niet terug te zien door anderen), maar velen geven ook hun naam. Een enkeling geeft aan niet in Wageningen te wonen. De Wageningse intocht is in de wijde regio populair.