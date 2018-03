Veel klachten over Rhenense Tantratherapeut: 'Alles wat ik kreeg was slechte seks'

Grote hoeveelheid vaten met drugsafval gevonden op zandpad in Ede

9:48 EDE - Op de Woutersweg in het buitengebied even ten noorden van Ede zijn vanochtend vroeg op twee plekken vaten met drugsafval gevonden. Op een van de locaties liggen ongeveer twintig blauwe vaten verspreid over de onverharde weg.