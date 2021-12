Veel rook in studentencomplex Wageningen: vermoedelijk vuurwerk naar binnen gegooid

voetbal vallei Voetbal­over­zicht: Rode kaart doelman breekt Harskamp op; Otterlo zet periodeti­tel kracht bij

EDE - Of er volgende week nog gevoetbald wordt is zeer de vraag, maar dit weekeinde draait het amateurvoetbal nog door. Op de nodige sportparken althans, want het regent afgelastingen, veelal vanwege corona. Daarnaast kwamen onder andere SKV en Wageningen niet in actie vanwege een onbespeelbaar veld. Wat gebeurde er dit weekeinde op de regionale velden? Wie scoorden er? Een verzameling van alle gebeurtenissen vind je op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

28 november