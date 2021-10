Veenendaal liet onderzoek doen naar islamitische gemeenschap maar ‘geen sprake van infiltratie moskeeën’ zegt gemeente

VEENENDAAL - Ja, er is onderzoek gedaan naar de moskeeën in Veenendaal. Maar er is geen sprake van infiltratie in de moskeeën. Dat meldt de gemeente in een persbericht. De gemeente reageert daarmee op het nieuws in het dagblad NRC dat Veenendaal een van de gemeenten is dat zou zijn gebeurd.

,,In opdracht van de gemeente zijn door het onderzoeksbureau NTA op een verantwoorde manier de netwerken binnen de islamitische gemeenschap in kaart gebracht. Dit is niet zonder aanleiding geweest". aldus de gemeente. ,,We herkennen ons niet in het artikel en de manier waarop de gang van zaken door NRC wordt neergezet.

Nauwlettend in de gaten gehouden

Moskeeën in Ede en Veenendaal zijn in opdracht van de gemeenten nauwlettend in de gaten gehouden. Dat gebeurde op een illegale manier, via bezoekers die undercover de gebedshuizen bezochten. Dat meldt NRC op basis van een geheim rapport. De moskeeën in Veenendaal en Ede hebben daar verbolgen op gereageerd.

Volgens de woordvoerder van B en W in het persbericht is de gemeente verantwoordelijk voor de veiligheid van alle inwoners van Veenendaal. Het onderzoek speelde in een periode waarin landelijk aandacht was voor terrorisme en radicalisering, uitreizigers en dreiging op dat vlak.

,,Vanuit de Rijksoverheid werd sterk aangedrongen op dat gemeenten polarisering en radicalisering ook lokaal zouden oppakken. In Veenendaal hadden we bovendien aanleiding om zicht te willen krijgen op het lokale speelveld", schrijft de gemeente.

‘Bureau gebruikt omdat Veenendaal de expertise niet zelf in handen had’

,,Omdat we daarvoor de expertise niet zelf in huis hadden én om een onafhankelijk, betrouwbaar en niet beïnvloed beeld te krijgen, hebben we NTA gevraagd om onderzoek te doen.”

Quote NTA verklaart in Veenendaal géén heimelijke bezoeken gebracht te hebben aan de moskeeën.

Met NTA is nadrukkelijk afgesproken dat het onderzoek en de onderzoeksmethoden voldoen aan de geldende privacywetgeving en juridische kaders, aldus de gemeente. ,,NTA verklaart in Veenendaal géén heimelijke bezoeken gebracht te hebben aan de moskeeën en dat personen die geïnterviewd zijn wisten dat zij meewerkte aan een onderzoek voor de gemeente. Van infiltratie, zoals door het NRC gesuggereerd werd, is geen sprake.”

Aanstaande donderdag is er een raadsvergadering over de berichtgeving in het NRC. ,,Uiteraard gaan we ook in gesprek met betrokken organisaties". meldt de gemeente.