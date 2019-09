Veenendaal neemt maatregelen na handgranaat, café blijft open

Kats zegt geschrokken te zijn van weer een incident van intimidatie. In overleg met politie en justitie heeft de burgemeester besloten om extra zichtbare en onzichtbare maatregelen te nemen om, zoals hij zegt; het uitgaan in Veenendaal veilig te houden. Kats schakelt nu extra politie in op de markt en er komt meer camera-toezicht. Wat de verdere maatregelen zijn, is onbekend. ,,Uiteraard kan ik niets zeggen over de onzichtbare maatregelen, maar u mag er vanuit gaan dat we er alles aan doen dat iedereen veilig uit kan gaan in Veenendaal’’, laat Kats weten in een statement.



Kats snapt de bezorgdheid van inwoners over het vierde incident dat zich in het horecagebied op de Markt heeft afgespeeld in de afgelopen twee jaar. ,,We willen dan ook passende maatregelen nemen.’’