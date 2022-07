Veenendaal vangt tijdelijk vluchtelingen op in voormalig hoofdkantoor BelCompany

natuur van nabij Zoeken naar een zeldzaam­heid met karakteris­tie­ke nepogen

De tuinvlindertelling is net achter de rug. De Vlinderstichting riep op om dagvlinders en overdag actieve nachtvlinders in je tuin te tellen om zo een beeld te krijgen van het aantal vlinders in de tuinen. Nederland telde massaal en de prachtige dagpauwoog heeft gewonnen. Deze grote, kleurrijke soort werd meer dan 17.000 keer geteld.

24 juli