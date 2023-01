Veenendaal-Veenendaal dit jaar op 19 en 20 mei; Voskamp nieuwe koersdirecteur

De laatste winnaar van Veenendaal-Veenendaal - het evenement wordt sinds 1985 georganiseerd - is Dylan Groenewegen. Het sprintkanon van Team BikeExchange Jayco won in totaal al vier keer in Veenendaal. De vrouwenwedstrijd is toe aan zijn vierde editie. De Wageningse Annemiek van Vleuten won in 2018 de eerste editie, Gladys Verhulst uit Frankrijk was vorig jaar de snelste vrouw.