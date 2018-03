Veenendaler (21) opgepakt voor gewapende overvallen op KFC en Burger King

Celstraf voor inrijden op vriendin of prostituee in Rhenen

14:57 VEENENDAAL/RHENEN - De 30-jarige Lucas D. uit Veenendaal is maandag door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf waarvan 4 voorwaardelijk. D. is op de Cuneraweg in Rhenen opzettelijk op een vrouw ingereden.