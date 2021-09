Veenendaler die verslaafd is aan kinderporno krijgt celstraf; verdachte voortvluchtig

Man kwam niet opdagen en is voortvluchtig

Volgens het OM is er een speciale groep voor kinderpornoverslaafden in de gevangenis. Daar zal hij terecht moeten. De rechtbank hief de schorsing van het voorarrest op, want de Veenendaler moet de jaar celstraf direct gaan uitzitten. Het OM had de parketpolitie naar de uitspraak in de rechtbank gestuurd om hem direct op te pakken. Maar de Veenendaler was niet verschenen. Dat is ook niet verplicht, maar nu is hij voortvluchtig. Ook als hij in hoger beroep gaat tegen dit vonnis, moet hij zijn straf eerst uitzitten.