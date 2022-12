Veluwe uit stevige kritiek op overnamegolf vakantieparken: ‘Recreëren mag geen luxeproduct worden’

met video Botic van de Zandschulp prolon­geert Nederland­se titel

Botic van de Zandschulp heeft zijn Nederlandse titel geprolongeerd. In de finale van de NK op het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen versloeg hij Tallon Griekspoor in twee sets: 7-6 (5) 7-5. Van de Zandschulp rekende vorig jaar in de eindstrijd af met Gijs Brouwer. In 2016 werd de Veenendaler voor het eerst nationaal kampioen.

