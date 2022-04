Veluwse Opera zes keer te zien in de Stingerbol: ‘In Ede is nog nooit zoiets vertoond’

kunst in de valleiDe Veluwse Opera blaast de mythe van het Witte Wief van Kernhem nieuw leven in. De productie is vanaf 6 mei zes keer in en rond de Stingerbol in Ede te zien.

In het tragische verhaal sterft een jonkvrouw aan een gebroken hart, waarna haar ziel voor altijd rusteloos ronddoolt. ,,De voorstelling is kleinschalig, maar toch spectaculair. Het is een prachtige symbiose tussen zang, dans en poëzie. In Ede is nog nooit zoiets vertoond”, vertelt Larissa Verhoeff. Zij schreef het libretto en neemt de rol van vertelster voor haar rekening.

Regionale artiesten

Talrijke kunstenaars en artiesten uit de regio werken aan het project mee. ,,Alles wat je hoort en ziet is authentiek. De muziek is speciaal voor deze voorstelling gecomponeerd en Tineke Roseboom is een sopraan van allure, die het witte wief met verve tot leven zingt. Als je haar hoort in de Stingerbol, is het net alsof je in een kathedraal in Florence staat.”

Quote Als je haar hoort in de Stingerbol, is het net alsof je in een kathedraal in Florence staat Larissa Verhoeff, Vertelster

‘We beginnen en eindigen buiten’

De opera wordt niet van begin tot eind in de Stingerbol opgevoerd. ,,We beginnen en eindigen buiten. We zijn met ons allen in de bol wanneer het witte wief er in vol ornaat verschijnt. Dat is een minimalistische, maar ook magisch mooie scène. Anderhalf uur lang een opera in de Stingerbol gaat niet, dan wordt iedereen knettergek van de galm.”



Mede-initiatiefnemer Daan Overeem: ,,Alle respect voor Tineke dat ze het aandurft om in de Stingerbol te zingen. Het vereist een bijzondere techniek en die heeft zij gewoon in huis. We zitten allemaal met kippenvel naar haar te luisteren.”

Volledig scherm Tineke Roseboom repeteert in de Stingerbol voor de Veluwse Opera. © Remy Sapuletej

Zeker geen zware kost

Volgens Verhoeff is de Veluwse Opera zeker geen zware kost. ,,Je hoort niet de ene na de andere klassieke aria, het is zelfs rock- en popachtig op het eind. Het is een heel toegankelijke opera, waarvan je na afloop blij bent dat je hem hebt gezien.”

De speeldata zijn 6, 7, 8, 13, 14 en 15 mei. Voor info en tickets zie stingerbol.nl.