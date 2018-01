Verboden motorclub met leden uit Ede en Wageningen gedroeg zich keurig: 'Ze hadden niet eens motoren'

,,Ze hadden niet eens motoren. Maar wij worden er in het dorp wel op aangekeken.’’

Francisca Rietveld (51) is de roddels en de achterklap in Benschop meer dan beu. Sinds duidelijk werd dat de groep jonge mannen die aan Het Dorp een schuur huurde die als clubhuis moest dienen eigenlijk een criminele bende vormde, wordt de familie van Rietveld in het dorp met de nek aangekeken. ,,Niemand die op het idee komt om ons eens te vragen wat we wisten van wat er zich nou allemaal in die schuur afspeelde.’’

De Utrechtse rechtbank verbood vorige week de motorbende Catervarius. Onder die naam pleegde een deel van de groep onder meer een zeer gewelddadige overval in Lopikerkapel in 2015 en perste ze in hun eigen clubhuis een man af. Om hem te dwingen geld af te staan, moest hij daar zijn eigen urine opdrinken. Zes leden van de bende werden vorig jaar tot celstraffen tot zeven jaar veroordeeld.

Brotherhood

De mannen beraamden hun plannetjes en kwamen samen in de schuur die ze van de familie Rietveld huurden. Die had het grote gebouw naast het woonhuis wel vaker verhuurd, onder meer aan een cateraar en een skivereniging. Zo meldde zich in 2015 het groepje jongemannen dat onder de naam Catervarius naar een clubruimte op zoek was. ,,Ze gedroegen zich keurig. Het was een soort ‘brotherhood’, zeker geen motorbende’’, zegt Francisca Rietveld.

Ze tekenden een huurcontract, bouwden een bar in de schuur en zetten er een biljart en een bank neer. Ongeveer twee keer per week kwamen steeds vijf tot zeven vrienden er bij elkaar, zegt Rietveld. ,,Soms stond de muziek wat hard, maar als ik daar wat van zei, ging het volume keurig omlaag. Als goed verhuurder gingen we er ook wel eens een kop koffie drinken, konden we meteen zien wat ze er uitspookten. Niks bijzonders dus. Als wij hulp nodig hadden, stonden ze ook voor ons klaar.’’

Arrestatie

De rust werd in 2016 wreed verstoord toen de politie ’s morgens vroeg een inval deed in de schuur. Een van de jongens die er sliep, werd gearresteerd. Later bleek dat er ook wapens en drugs waren gevonden, maar dat hoorde de familie Rietveld naar eigen zeggen pas veel later. Tijdens de rechtszaak van vorig jaar, werd duidelijk wat de mannen allemaal op hun kerfstok hadden.

De burgemeester van Lopik liet de schuur voor een jaar sluiten, ‘om de loop’ van drugsdealers eruit te krijgen. ,,Tamelijk hypocriet’’, zegt Rietveld nu. ,,Er kwamen hier nooit buitenstaanders om drugs te kopen of zo. Misschien moeten ze het drugsgebuik in het dorp zelf eens aanpakken.’’

De familie Rietveld besloot na de problemen met Catervarius de schuur niet meer te verhuren. ,,We krijgen aanbiedingen genoeg. Ook om er een wietplantage in te laten zetten. Maar aan criminaliteit doen we niet mee. Toen niet en nu niet.’’