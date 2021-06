Verbreden Rhenense Rijnbrug valt miljoenen euro's duurder uit

De provincies meldden in april dat de verbreding van de brug bij Rhenen flinke vertraging op gaat lopen. De gevolgen van de stikstofuitstoot van die vernieuwde brug met twee meer rijstroken dan nu zijn mogelijk niet goed berekend.

Daarover moet duidelijkheid zijn, voordat Utrecht en Gelderland verder gaan met de procedure voor het bouwen van de brug, die 81 miljoen euro zou gaan gaan kosten en in 2025 klaar had moeten zijn. Het Gelderse provinciebestuur meldde in april te vrezen voor hogere kosten en die zijn nu berekend.

24 tot 48 miljoen euro duurder

Bij de beslissing in december 2018 om te geen verbreden, hing er nog een prijskaartje 81 miljoen euro aan de brug. Gedeputeerde Staten zeggen nu dat de extra kosten tussen de 24 miljoen en 48 euro kunnen bedragen.

Dat heeft diverse oorzaken. De prijzen voor bouwmaterialen en de bouw zelf stijgen (onder andere door inflatie) elk jaar en hoe meer uitstel er is, hoe meer die kosten oplopen. De zogenaamde indexatie van die bouwkosten betreft 13 miljoen euro extra. Toen in 2018 de verbreding van de brug groen licht kreeg, is geen rekening gehouden met die indexatie. ‘Dit was in die tijd de gebruikelijke werkwijze', aldus het provinciebestuur.

Een andere grote kostenpost - rond de 20 miljoen euro - zit hem in een berekeningsmethode van de provincie. Dat heeft te maken met hoe groot de provincie de kans inschat dat het budget overschreden wordt.

'Sober uitvoeren’ en Rijk om extra geld vragen

Aangezien de verbredingsplannen van de brug voorlopig toch vertraagd zijn, willen Gelderland en Utrecht in de tussentijd kijken waar ze die extra miljoenen vandaan kunnen halen. Een van de opties is het project versoberen. Daarnaast willen ze het Rijk nogmaals om een bijdrage vragen en extra onderzoek doen naar de kostenramingen en de risico's. Die risico's zitten hem vooral in het aanleggen van nieuw wegdek op de bestaande brugpijlers.

De provincies zijn ook in gesprek met de belastingdienst over de mogelijkheid of ze sommige btw-belastingen voor de brug terug kan krijgen. Gelderland en Utrecht zijn van plan om eind dit jaar met een voorstel te komen over hoe het verder moet de verbreding van de brug.

De Rijnbrug heeft nu één rijstrook in elke richting, maar krijgt er twee keer twee rijstroken, plus bredere fietspaden. Ook worden de op- en afritten naar de brug verbeterd, zodat het verkeer beter kan doorstromen. Nu staan er elke dag in de spitsuren lange files op de provinciale weg N233 voor de brug.