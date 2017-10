Verdachte doodsteken Johnny van Rossum voor de rechter

Nieuw bodemonderzoek vervuilde tuinen Veerstraat

7:13 WAGENINGEN - De gemeente Wageningen en de Woningstichting gaan opnieuw grondboringen doen in de vervuilde tuinen aan de Veerstraat. Zo hopen zij de zorgen van bewoners over de gezondheidsrisico’s weg te nemen. Dit staat in een brief van Woningstichting en gemeente aan de bewoners van de Veerstraat 110 tot en met 118 en 130 tot en met 140A.