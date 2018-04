Verdachte opblazen flitspaal: 'Ik dacht dat we gewoon rotjes gingen afsteken'

De grote hoeveelheden verdovende middelen, het illegale vuurwerk en de ontploffing bij de flitspaal leverden de mannen drie maanden voorlopige hechtenis op. Beiden zien de detentie als een wake-up call.



,,Eigenlijk was het een geluk bij een ongeluk want ik heb nu veel kunnen doen om mijn leven weer op de rit te krijgen’’, zegt B. Van L. sluit zich daarbij aan, al geeft hij toe de drugs nooit af te zweren. ,,Maar ik ga natuurlijk wel minderen!’’



Voor beide mannen is de voorlopige hechtenis hun eerste gevangenisstraf. Het valt hen zwaar. ,,Ik vind het wel mooi geweest met die voorlopige hechtenis’’, zegt B. wanneer hem het laatste woord wordt gegeven. De rechter is het daarmee eens want de celstraf die opgelegd zal worden, is niet langer dan de periode die de mannen al in hechtenis hebben doorgebracht. ,,Dat is goed nieuws want dat betekent dat jullie niet meer terug hoeven.’’



De uitspraak is over twee weken.