Proces 'snoeimoord' Wageningen van start

De Wageninger wordt ervan verdacht dat hij Melser om het leven heeft gebracht. Beide mannen waren op 7 juni 2017 aan het werk in een groenstrook aan de Gruttoweide, in opdracht van de gemeente Wageningen. Wat er precies is voorgevallen, zal mogelijk duidelijk worden als de officier van justitie de voorlopige tenlastelegging voorleest.

Verminkt

Het slachtoffer werd die woensdagmiddag levenloos en verminkt gevonden op een hondenuitlaatveldje bij de Gruttoweide. De verdachte had even daarvoor zelf via 112 de politie ingeseind. Ooggetuigen die het slachtoffer hebben zien liggen, zeggen dat de man ernstig verminkt was, onder meer aan zijn gezicht. In de buurt van het slachtoffer is een schep gevonden.