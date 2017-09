Verdachten ramkraak blijven nog in politiecel

Infoavond in Ede over uitbreiding vliegveld Lelystad

12:35 EDE - De Reehorst in Ede is op woensdag 27 september tussen 19.30 en 22.00 uur het decor voor een informatiebijeenkomst over de voorgenomen nieuwe vliegroutes van en naar vliegveld Lelystad. De organisatie is in handen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.