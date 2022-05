‘Vergeten’ keramiek van Han Knaap te zien in Stadmuseum Rhenen: ‘Han Knaap hoort bij de cultuurgeschiedenis van Rhenen’

Kunst in de Vallei De Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van de Vallei. Dit keer: Han Knaap in het Stadsmuseum Rhenen.

Han Knaap raakte een beetje in de vergetelheid, maar met een tentoonstelling over zijn keramiek zet Stadsmuseum Rhenen zijn naam weer op de kaart.

Twee jaar geleden klopte Bert Stegeman bij directeur Maike Woldring van Stadsmuseum Rhenen aan met het idee voor de expositie. ,,Ik was weer in Rhenen komen wonen en ontdekte dat niemand van Han Knaap had gehoord. Ik vond dat daar verandering in moest komen”, vertelt hij.

Porseleinfabriekje

Zelf is hij al jaren een fervent verzamelaar van het porselein van Knaap en schreef er een boek over. ,,Vooral zijn glazuren waren bijzonder. Hij was de enige in Nederland die ‘kaki tenmoku’ kon maken, zwart porselein met een gouden glinstering. Zijn werk was van een mooie eenvoud, maar Knaap zag zichzelf niet als kunstenaar. Hij vond dat zijn porselein gewoon gebruikt moest worden.”

Knaap had een goede baan als ontwerper bij Rijkswaterstaat, die hij midden in de oorlog opgaf om zich te wijden aan pottenbakken. ,,Een moedige stap. Rhenen wilde eind jaren 40 met gunstige voorwaarden industrie aantrekken. Zo begon Knaap hier een porseleinfabriekje.”

Quote Han Knaap hoort bij de cultuurge­schie­de­nis van Rhenen. Ik hoop dat de expositie ervoor zorgt dat zijn werk weer meer wordt gewaar­deerd. Bert Stegeman

Door te experimenteren, ontwikkelde Knaap in vijf jaar een geheel eigen stijl. Zijn porselein was te koop in chique zaken zoals de Bijenkorf en Matser in Wageningen. ,,Voor de gewone man was het te duur. Werk dat hij niet goed genoeg vond, verkocht hij goedkoop bij zijn fabriek. Veel Rhenenaren hadden daardoor wel iets van Knaap in huis.”

In 1954 kreeg Knaap op de Triënnale in Milaan een medaille voor zijn werk. Toch ging het niet lang daarna bergafwaarts. ,,Chinese en Duitse producenten begonnen goedkoper porselein aan te bieden. Knaap was niet de enige Nederlandse fabrikant die daaraan ten onder ging.”

Tot en met 25 februari volgend jaar zijn in het museum meer dan honderd geglazuurde objecten van Knaap te zien, zoals serviezen en vazen. Een deel daarvan komt uit de collectie van Stegeman. ,,Han Knaap hoort bij de cultuurgeschiedenis van Rhenen. Ik hoop dat de expositie ervoor zorgt dat zijn werk weer meer wordt gewaardeerd.”

Volledig scherm Koffiefilterpotten van Han Knaap uit 1948. © Stadsmuseum Rhenen