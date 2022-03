Verkiezingsfratsen in de Vallei: kiezers stuiten op uitvaart in Ede en stemmen in het donker in Veenendaal

Niet overal in de regio verliep het stemmen zonder problemen. Dat is op te maken uit de verslagen die alle stembureauvoorzitters na afloop van een verkiezingsdag moeten maken. Daarin worden onder meer ‘bezwaren van kiezers’ en ‘onregelmatigheden’ vermeld.



Zo staat in een aantal verslagen het beklag van kiezers genoteerd over de moeilijke vindbaarheid van het stembureau. Ook is er hier en daar onvrede over de regel dat volmachtstemmen gelijktijdig met de eigen stem uitgebracht moeten worden.