Verschrikkelijke ontdekkingen in Ede: twee zakken vol met dode kittens

EDE - Gruwelijke ontdekkingen in Ede: op twee plekken werden er maandag vuilniszakken met dode kittens gevonden. De dieren, in ieder geval in de ene zak, zouden zijn verdronken.

Aan het begin van de avond was het raak aan de Peppelensteeg. In de vuilniszak die daar lag, zaten zeker twee dode dieren in: een kitten en een poes. Eerder op de dag werd er al een vuilniszak met negen levenloze kittens aangetroffen bij een flat aan de Van der Hagenstraat in Ede.

'Trieste aanblik’

Scarlett Willemse, vrijwilliger van de Dierenambulance Gelderse Vallei, was op het moment van de eerste vondst aan het werk. ,,De politie belde of wij ter plaatse wilden komen”, zegt ze.

Ter plaatse zag ze een ‘trieste aanblik’: ,,Negen dode kittens van verschillende leeftijden, die zeer waarschijnlijk zijn verdronken. Negens levens die beëindigd zijn. Dieren die geen schijn van kans hebben gehad.”

‘Zo door geraakt’

Willemse werkt nu drie jaar bij de dierenambulance en dit is het ergste wat ze tot nu toe heeft meegemaakt. ,,Ik ben er zo door geraakt.” Ze roept mensen op die niet meer voor hun dieren kunnen zorgen om contact op te nemen met de dierenambulance of het asiel. ,,Dan zoeken we een oplossing. Doe alsjeblieft niet dit soort dingen.’’

Ook wil ze nog een oproep doen, in de hoop de daders te vinden. ,,Twee kittens hadden een roze bandje om, dus er is een kans dat ze op Marktplaats hebben gestaan. Mochten mensen ze herkennen en weten waar ze vandaan komen, laat dat dan alsjeblieft aan ons of de politie weten.”

Onderzoek

Volgens een politiewoordvoerder wordt de zaak verder opgepakt door de afdeling Toezicht & Handhaving van de gemeente Ede.

Volledig scherm Eén van de zakken die in Ede werd gevonden. © Roland Heitink/Persbureau Heitink