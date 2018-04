Verslagenheid op Ichthus College na overlijden leerling Chris (15) bij ongeluk

Van Dam: ,,Normaal gonst het van het geroezemoes in hallen, maar nu is het stil. Een zus van Chris is havo-examenkandiaat. Een andere zusje zit in de derde klas. Dit heeft impact op de hele school. Het gezin woont in Veenendaal en gaat daar naar de kerk, dus er zijn heel veel dwarsverbanden. Het treft heel veel leerlingen.’’



Het trieste nieuws bereikte de school vrijdagochtend. Van Dam: ,,We hebben het rouwprotocol er bij gepakt en daarna een stiltemoment gehad met de medewerkers. Er is een lokaal ingericht waar leerlingen naar toe kunnen en hun gevoelens kunnen opschrijven. Ook onze zorgafdeling is paraat. Daar hebben zich al leerlingen gemeld.’’