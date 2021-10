Verwaarloosde beren Ljalja en Malysh komen vrijdag aan in Ouwehands

Halve ton voor komst verwaar­loos­de beren is binnen, Berenbos wil nu ook dier weghalen bij pri­vé-eigenaar

9 juni RHENEN - De actie van de stichting achter het Berenbos in Ouwehands Dierenpark in Rhenen om twee verwaarloosde beren uit Oekraïne te redden en op te vangen is een doorslaand succes. De 50.000 euro die nodig is om de dieren over te laten komen, is binnen dankzij bijna 1700 spontane donateurs.