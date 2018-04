Vier jaar cel voor overval op bejaard echtpaar Ede

ARNHEM/ EDE - Een 21-jarige man uit Ede moet vier jaar de cel in wegens zijn betrokkenheid bij een gewapende woningoverval aan de Witte de Withstraat in Ede. Dat oordeelde de rechtbank van Arnhem dinsdag. Samen met een nog voortvluchtige mededader drong de man in de middag van 14 maart 2017 de woning binnen van een bejaard echtpaar.