Auto van de weg bij Rhenen, inzittende ernstig gewond

RHENEN/ VEENENDAAL - Een inzittende van een auto die vannacht is gecrasht op de Cuneraweg N233 tussen Rhenen en Veenendaal is ernstig gewond geraakt. De andere drie personen in de auto raakten lichtgewond. Het ongeluk gebeurde rond 0.45 uur, de inzittenden uit Kootwijkerbroek waren op de terugweg na een bruiloft.