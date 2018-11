Vink gebruikte deel vervuild zand wél onder tuinen en tuinterrassen in Barneveld

Churchill­weg Wageningen wordt fiets­straat, ander plan Bennekom

15 november WAGENINGEN/BENNEKOM - De nieuwe snelle fietsroute tussen Ede en Wageningen moet via de Churchillweg in Wageningen gaan lopen. Dat is de sterke voorkeur van de klankbordgroep voor het meest zuidelijke deel van het tracé. Ede heeft de bestaande plannen voor de fietsroute door Bennekom aangepast.