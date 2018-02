'Vliegongeval' met letsel op Cuneraweg in Rhenen

Schuifelen langs dode lichamen in zalencentrum Enka in Ede

9 februari EDE - ,,Het was nu zo dichtbij, ik moest er heen”, zegt Daphne Vinke (38) uit Heelsum. Ze bezoekt de reizende expositie Real Human Bodies die drie dagen lang te zien is in zalencentrum Enka in Ede. De tentoonstelling deed eerder onder meer Arnhem en Nijmegen aan.