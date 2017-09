Volle bak bij infoavond in Ede over vliegroutes Lelystad

Burgemeester: geen reden verbod show 'gods­las­ter­lij­ke' Jebroer

17:05 EDE - Burgemeester René Verhulst ziet geen enkele reden om het concert van rapper Jebroer, vrijdag in discotheek Hent uut Zaand in Wekerom te verbieden. Dat laat hij weten in een brief aan de Gereformeerde Beginsel Partij (GBP), die om een verbod had gevraagd.