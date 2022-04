Vogelgriep blijft rondgaan in Lunteren: opnieuw 50 duizend dieren afgemaakt

In de één kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen vijf pluimveebedrijven. Drie van deze bedrijven staan leeg. De andere twee bedrijven liggen in Renswoude en worden volgens burgemeester Petra Doornenbal preventief geruimd. Het is voor het eerst dit jaar dat ook pluimveehouders in Renswoude slachtoffer worden.

Testen en vervoersverbod

In de drie en tien kilometerzone liggen in totaal 233 pluimveebedrijven. De drie kilometerzone wordt de komende twee weken intensief in de gaten gehouden en getest op vogelgriep. Voor de bedrijven in de tien kilometerzone geld per direct een vervoersverbod. Een groot deel van de bedrijven ligt in een gebied waar al een vervoersverbod werd afgekondigd.

In het afgelopen half jaar werden er al bijna drie miljoen vogels geruimd vanwege besmetting met het virus. Vooral in de regio Lunteren/Barneveld is de situatie problematisch. In Nederland zijn ongeveer 1700 pluimveebedrijven, waarvan 232 in deze regio staan.

Tegenvaller

Gisteren kwam naar buiten dat het virus zich verspreid tussen bedrijven. Dit is een grote tegenvaller, omdat eerder werd gedacht dat de verspreiding liep via watervogels.