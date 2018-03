Vol gas bij oranje was 'foute keuze', erkent trucker die oude vrouw aanreed

Breien is een hobby, vrijwillige politie dat doe je voor de samenleving

9 maart EDE - Politievrijwilliger worden is geen hobby. ,,Postzegels verzamelen of voetballen is een hobby’’, vinden Martijn Hekking en Bas Eding. ,,We zijn geen breiclub, het is een manier om iets zinnigs voor de samenleving te doen.’’