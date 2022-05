Volle bak bij Open Dag bedrijventerrein De Stroet in Lunteren: ‘Laat het gas hier maar los, anders gaan we te hard’

Bezoekers kunnen aan de bak

Vader Ribas Vinasithamby is enthousiast over de Open Dag. ,,Het is vooral voor kinderen leuk om te kijken en ideeën te krijgen wat ze willen’’, zegt hij. ,,Elaventhan is technisch en handig met dingen in elkaar zetten.’’ Vinasithamby werkt bij Albers Alligator in Wageningen. ,,Ik ken Total Transport die ons vandaag heeft uitgenodigd, leuk want ik kende dit bedrijventerrein nog niet.’’